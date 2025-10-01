Deputado diz que Governo não enviou PCCR da Saúde no prazo e categoria pode ficar ‘chupando dedo’

O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), voltou à tribuna nesta quarta-feira (1) para cobrar a entrega do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Saúde, que não foi encaminhado pelo governo no prazo estabelecido.

“Agora, o que é triste é saber que ontem foi a data limite que a equipe de governo se comprometeu em entregar o plano da Saúde pronto, e até agora não foi entregue. Isso que é preocupante, porque se nós tivermos brecha fiscal e não tivermos plano, nossos provedores de saúde vão continuar só chupando o dedo e sofrendo. Então, peço aqui a atenção dos nossos operadores do governo quanto ao que foi estabelecido”, afirmou o parlamentar.

Adailton ressaltou a urgência do envio do PCCR para que possa ser analisado e votado na Aleac. “O prazo finalizou ontem, deem o devido retorno, porque o plano da Saúde precisa estar pronto na mesa para que, quando se tenha aberta, possa vir a esta casa e ser devidamente votado”, disse.

O deputado enfatizou ainda seu compromisso com os profissionais de saúde. “Sou servidor em saúde e, doa a quem doer, vou estar gritando aqui, sim, pela saúde, pelo nosso plano de carreira, até o último dia de mandato, que Deus nos permita estar aqui”, concluiu.