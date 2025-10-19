Desabamento de casas mobiliza bombeiros e Defesa Civil; explosão de gás pode ter causado o acidente

Uma explosão seguida de desabamento atingiu residências na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na manhã deste domingo (19). O incidente resultou na morte de duas pessoas, segundo informações de órgãos de segurança. O ocorrido pode ter acontecido devido a um vazamento de gás

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal foram mobilizadas para o local, enquanto o Samu Metropolitano do Recife foi acionado às 7h32 para atender múltiplas vítimas. Até o momento, quatro pessoas foram socorridas: duas crianças e uma mulher levadas para a UPA Olinda, e um homem encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife. As equipes seguem realizando buscas entre os escombros.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Carlos D’Albuquerque, 12 pessoas estavam no local no momento do acidente. Entre elas, duas morreram e quatro ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das demais seis pessoas presentes. Para o atendimento da ocorrência, foram enviadas 14 viaturas, além de veículos especializados do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e um helicóptero da PRF também auxiliam nas ações.

A Prefeitura de Olinda informou que a explosão ocorreu por volta das 7h30 e mobilizou equipes de trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança para apoiar as vítimas e moradores da região. A Polícia Militar isolou a área e a Defesa Civil Estadual acompanha as buscas, realizando avaliação estrutural das residências. O Instituto de Criminalística realiza perícia da vítima fatal, e a Polícia Civil de Pernambuco investigará o caso. A Neoenergia também foi acionada para atuar na região.

Veja vídeo: