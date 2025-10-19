19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Desabamento de casas mobiliza bombeiros e Defesa Civil; explosão de gás pode ter causado o acidente

O caso aconteceu na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma explosão seguida de desabamento atingiu residências na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na manhã deste domingo (19). O incidente resultou na morte de duas pessoas, segundo informações de órgãos de segurança. O ocorrido pode ter acontecido devido a um vazamento de gás

As investigações seguem acontecendo para encontrar possíveis novas vítimas/Foto: Yegor Araújo

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal foram mobilizadas para o local, enquanto o Samu Metropolitano do Recife foi acionado às 7h32 para atender múltiplas vítimas. Até o momento, quatro pessoas foram socorridas: duas crianças e uma mulher levadas para a UPA Olinda, e um homem encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife. As equipes seguem realizando buscas entre os escombros.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Carlos D’Albuquerque, 12 pessoas estavam no local no momento do acidente. Entre elas, duas morreram e quatro ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das demais seis pessoas presentes. Para o atendimento da ocorrência, foram enviadas 14 viaturas, além de veículos especializados do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e um helicóptero da PRF também auxiliam nas ações.

A Prefeitura de Olinda informou que a explosão ocorreu por volta das 7h30 e mobilizou equipes de trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança para apoiar as vítimas e moradores da região. A Polícia Militar isolou a área e a Defesa Civil Estadual acompanha as buscas, realizando avaliação estrutural das residências. O Instituto de Criminalística realiza perícia da vítima fatal, e a Polícia Civil de Pernambuco investigará o caso. A Neoenergia também foi acionada para atuar na região.

Veja vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost