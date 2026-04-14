TJAC expõe comentários após casamento homoafetivo e fala em intolerância

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou uma série de publicações nas redes sociais destacando comentários feitos por internautas após a realização de um casamento coletivo que incluiu casais homoafetivos. A ação buscou chamar atenção para manifestações consideradas intolerantes.

Em um dos conteúdos, o órgão afirma que os comentários exibidos não são fictícios, mas refletem reações reais registradas nas plataformas digitais. Segundo o tribunal, o objetivo é provocar reflexão sobre o comportamento nas redes e a necessidade de respeito.

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“Não são só comentários, é o reflexo de uma cultura de intolerância”, diz uma das mensagens compartilhadas pelo TJAC.

O tribunal também reforçou que o casamento coletivo faz parte do Projeto Cidadão, iniciativa que garante o acesso a direitos básicos, incluindo a formalização da união civil para todos os casais, independentemente de orientação sexual.

Na publicação, o órgão destacou ainda que a igualdade de direitos é assegurada e que todos têm o direito de celebrar suas relações com dignidade e respeito.