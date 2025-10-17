17/10/2025
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Roupas feitas de papel, CDs, sacolas plásticas e outros materiais chamaram atenção nas redes sociais; público vibrou com a performance dos estudantes

Um desfile escolar com roupas confeccionadas a partir de materiais reciclados viralizou nas redes sociais e encantou internautas de todo o país pela criatividade dos alunos. O evento aconteceu em uma escola pública do Acre e mostrou que sustentabilidade e estilo podem caminhar juntos.

Nos vídeos que circulam na internet, os estudantes – do ensino médio – desfilam com trajes feitos de papel, CDs, sacolas plásticas e outros tipos de plástico, arrancando aplausos e risadas do público. As turmas participaram com entusiasmo, e os comentários nas redes sociais destacam o talento e o empenho dos participantes. “Os últimos lacraram”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Gente, avisa eles que é valendo ponto, não dinheiro”. A publicação já acumula milhares de curtidas e elogios pela originalidade das criações.

Estudantes de escola em Rio Branco desfilam com roupas criadas a partir de materiais reciclados e conquistam elogios nas redes sociais/Foto: Reprodução

O desfile fez parte de uma atividade escolar voltada à conscientização ambiental e à valorização da criatividade dos alunos, que transformaram o que seria lixo em verdadeiras obras de arte.

Veja o vídeo:

