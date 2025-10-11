“Desiste, cara!”: Jade Picon dá fecho em Brino e ameaça bloquear influenciador

Jade Picon viralizou nas redes sociais após realizar uma live em seu perfil no Instagram, neste sábado (11/10), na qual comentou as mensagens que vem recebendo do influenciador Bruno Moreira, conhecido como Brino. Durante a transmissão, que reuniu mais de 1.700 pessoas, o criador de conteúdo entrou ao vivo e aproveitou para provocar a atriz, citando Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.
“Por que você me esconde igual a Virgínia esconde o Vini Jr.?”. A atriz respondeu, visivelmente incomodada: “Brino, desiste, cara. Sério. Eu vou ter que bloquear ele. Todo dia ele me manda mensagem”.