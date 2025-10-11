11/10/2025
Universo POP
“Desiste, cara!”: Jade Picon dá fecho em Brino e ameaça bloquear influenciador

Escrito por Portal Leo Dias
Jade Picon viralizou nas redes sociais após realizar uma live em seu perfil no Instagram, neste sábado (11/10), na qual comentou as mensagens que vem recebendo do influenciador Bruno Moreira, conhecido como Brino. Durante a transmissão, que reuniu mais de 1.700 pessoas, o criador de conteúdo entrou ao vivo e aproveitou para provocar a atriz, citando Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.

“Por que você me esconde igual a Virgínia esconde o Vini Jr.?”. A atriz respondeu, visivelmente incomodada: “Brino, desiste, cara. Sério. Eu vou ter que bloquear ele. Todo dia ele me manda mensagem”.

A interação reacendeu os comentários sobre a relação entre os dois, que começou a gerar repercussão desde uma entrevista concedida por Picon ao influenciador durante o The Town, em setembro. Na ocasião, Brino brincou, dizendo: “Estou cobrindo o show com mais uma grande convidada. Por coincidência, uma ex-namorada”. Jade, rindo da situação, respondeu: “É o sonho dele, gente. Muito fofo, adorei!”.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o momento da live: “Eles devem rir muito disso no off”, escreveu um fã. Outro comentou em tom de brincadeira: “Vai que cola, né, Brino?”.

