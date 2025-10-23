23/10/2025
Universo POP
Detento foge durante trabalho externo e expõe falhas graves na gestão do sistema prisional do Acre

Mais uma fuga registrada no sistema penitenciário do Acre expõe a fragilidade da administração do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) e a falta de controle efetivo sobre os detentos beneficiados com trabalho externo. O caso reforça o cenário de crise e desorganização interna que vem sendo denunciado por servidores do órgão.

Ele prestava serviço em uma obra de construção civil nas proximidades do Canil, em Rio Branco/Foto: ContilNet

O preso identificado como Vandré Lira de Melo, de 39 anos, aproveitou o benefício de trabalhar fora dos muros da unidade prisional para escapar durante o expediente. Ele prestava serviço em uma obra de construção civil nas proximidades do Canil, em Rio Branco. A evasão ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (23), mas a ausência do detento só foi percebida cerca de quatro horas depois, por volta das 15h.

Segundo informações repassadas por agentes penitenciários, o atual diretor operacional do Iapen tem sido pouco presente nas rotinas de segurança e é praticamente desconhecido da tropa. Essa falta de proximidade, segundo os servidores, enfraquece a coordenação das ações preventivas e compromete a autoridade interna, refletindo diretamente na segurança das unidades.

Trabalhadores do sistema prisional cobram providências urgentes e uma mudança na condução da gestão, defendendo que a segurança institucional volte a ser prioridade. Eles também reivindicam o fortalecimento das equipes operacionais e a valorização dos profissionais que mantêm o sistema funcionando, mesmo diante da falta de estrutura e de apoio administrativo.

A reportagem entrou em contato com a direção do Iapen, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

