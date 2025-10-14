14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Dilma é uma das favoritas para vaga no STF, mas não pretende interceder junto a Lula

Ex-presidente tem preferência por Jorge Messias, atual ministro da AGU, para substituir Barroso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ex-presidente Dilma Rousseff tem um nome preferido para substituir o ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas avisou a aliados que não irá se envolver diretamente na disputa.

O favorito de Dilma é Jorge Messias, atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), que também foi seu principal assessor jurídico durante o período em que esteve no Palácio do Planalto. Apesar de torcer pela indicação de Messias, a ex-presidente afirmou que não pretende influenciar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na decisão.

Ex-presidente tem preferência por Jorge Messias, atual ministro da AGU, para substituir Barroso/Foto: Reprodução

Segundo relatos de aliados, Dilma argumentou: “Lula não se intrometeu nas minhas indicações. Não vou me intrometer nas deles também”. A declaração reforça a postura de não interferência na escolha do atual governo.

Além do apoio de Dilma, Jorge Messias conta com a preferência de grande parte das lideranças do PT, assim como de integrantes do Prerrogativas, grupo de advogados progressistas alinhados ao governo Lula. Entre os concorrentes ao cargo, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também desponta como cotado, recebendo o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost