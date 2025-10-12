Dino pretende tirar planos do papel e realizar projeto no Acre “Minha origem, seria mais que merecido”

Durante a entrevista exclusiva conduzida pelo saudoso Douglas Richer em abril de 2024, Ramon Dino trouxe à tona planos que podem se tornar realidade no Acre, reforçando o laço afetivo com sua terra natal.

Ramon deixou evidente a importância de suas raízes, da base formada por amigos e familiares, e do desejo de devolver à terra natal parte do que conquistou ao longo da carreira. Para ele, o Acre não é apenas a origem, mas o espaço ideal para iniciar projetos que conectem história, dedicação e inspiração para novos talentos. A conversa captou a energia de Ramon, sua visão de futuro e a vontade de fazer algo significativo no lugar onde tudo começou, reafirmando o valor do Acre na construção de sua história e legado.

Veja o vídeo: