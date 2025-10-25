25/10/2025
Diretor do Botafogo vem ao Norte para observar jovens talentos no Desafio Rondônia x Acre

Augusto Oliveira acompanhará jogos das seleções Sub-15 e Sub-17 nos dias 1º e 3 de novembro

O diretor da base do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, Augusto Oliveira, estará em Porto Velho para acompanhar os jogos do Desafio Rondônia-Acre de Seleções de Base Sub-15 e Sub-17, que serão realizados nos dias 1º e 3 de novembro. O convite foi feito pelo presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, e pelo diretor da CBF, Bruno Costa.

Augusto Oliveira acompanhará jogos das seleções Sub-15 e Sub-17 nos dias 1º e 3 de novembro./Foto: Reprodução

Augusto Oliveira, natural de Ji-Paraná (RO), mantém uma relação próxima com Bruno Costa e é reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho bem-sucedido nas categorias de base. Desde 2024, ele atuava como gerente de futebol no Botafogo e, em agosto deste ano, assumiu a responsabilidade pelas categorias de base do clube.

Para Bruno Costa, a presença de Augusto Oliveira no Desafio Rondônia-Acre representa uma oportunidade única para os jovens jogadores. “Serão quatro grandes jogos e também uma ótima chance para os talentos de Rondônia serem acompanhados por um profissional do gabarito do Augusto, que vem compartilhar seu conhecimento e experiência de tantos anos dedicados ao futebol. Sem dúvida, será um momento ímpar para os jovens talentos de Rondônia e do Acre”, destacou o diretor da CBF.

Natural de Rondônia, diretor da base do Botafogo avaliará jovens jogadores nas partidas em Porto Velho/Foto: Reprodução

Na manhã de terça-feira (14), o presidente da FFER anunciou os técnicos que comandarão as seleções de Rondônia: Júnior Lopes na Sub-15 e Paulo Eduardo na Sub-17. Além deles, Luciano Almeida atuará como coordenador técnico, reunindo profissionais da capital e do interior do Estado. A convocação oficial dos jogadores de ambas as categorias será feita na próxima segunda-feira, com transmissão ao vivo pelo canal FFER TV no YouTube.

