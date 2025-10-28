28/10/2025
Universo POP
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Disque Denúncia oferece R$ 100 mil por Doca, chefe do Comando Vermelho

Ele é investigado por mais de 100 assassinatos, entre eles execuções de crianças e desaparecimentos de moradores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (28/10), um cartaz oferecendo recompensa de R$ 100 mil por informações que levem à captura de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, de 55 anos, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV). O valor é o maior já oferecido na história do serviço, igualado a recompensa paga no ano 2000 por dados que ajudassem na prisão de Fernandinho Beira-Mar.

Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso/Foto: Reprodução

A recompensa faz parte de uma megaoperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagrada nesta terça, para cumprir 51 mandados de prisão contra traficantes que atuam no Complexo da Penha, uma das principais bases do Comando Vermelho (CV).

Considerado um dos criminosos mais procurados do Rio, Doca é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho no Complexo da Penha e também em comunidades da zona oeste, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento, algumas delas recentemente retomadas das mãos da milícia.

Ele é investigado por mais de 100 assassinatos, entre eles execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. O nome dele aparece em 329 investigações desde 2003, segundo informações da Polícia Civil.

Em outubro de 2023, Doca foi apontado como o mandante do assassinato de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima, em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os profissionais participavam de um congresso de medicina e teriam sido confundidos com milicianos da comunidade de Rio das Pedras.

Além de Doca, o Ministério Público denunciou outros chefes do tráfico com posições de liderança na facção, entre eles Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala; Carlos Costa Neves, o Gardenal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão.

Com a operação, as forças de segurança buscam enfraquecer o comando do tráfico na Penha e capturar Doca, considerado um dos principais articuladores da expansão do CV no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost