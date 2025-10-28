Disque Denúncia oferece R$ 100 mil por Doca, chefe do Comando Vermelho

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (28/10), um cartaz oferecendo recompensa de R$ 100 mil por informações que levem à captura de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, de 55 anos, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV). O valor é o maior já oferecido na história do serviço, igualado a recompensa paga no ano 2000 por dados que ajudassem na prisão de Fernandinho Beira-Mar.

A recompensa faz parte de uma megaoperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagrada nesta terça, para cumprir 51 mandados de prisão contra traficantes que atuam no Complexo da Penha, uma das principais bases do Comando Vermelho (CV).

Considerado um dos criminosos mais procurados do Rio, Doca é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho no Complexo da Penha e também em comunidades da zona oeste, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento, algumas delas recentemente retomadas das mãos da milícia.

Ele é investigado por mais de 100 assassinatos, entre eles execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. O nome dele aparece em 329 investigações desde 2003, segundo informações da Polícia Civil.

Em outubro de 2023, Doca foi apontado como o mandante do assassinato de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima, em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os profissionais participavam de um congresso de medicina e teriam sido confundidos com milicianos da comunidade de Rio das Pedras.

Além de Doca, o Ministério Público denunciou outros chefes do tráfico com posições de liderança na facção, entre eles Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala; Carlos Costa Neves, o Gardenal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão.

Com a operação, as forças de segurança buscam enfraquecer o comando do tráfico na Penha e capturar Doca, considerado um dos principais articuladores da expansão do CV no estado.