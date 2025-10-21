dna-da-contracultura:-fagner-traz-“ave-noturna”-ao-estilo-brasil

O cantor e compositor Raimundo Fagner faz mais uma passagem por Brasília no dia 24 de outubro com a sensação de primeira vez na cidade. Sua apresentação na capital federal evoca um retorno às origens, já que Fagner iniciou o curso de Arquitetura na Universidade de Brasília (UnB) em 1970 e alcançou projeção nacional ao vencer um festival universitário com “Mucuripe”.
Contudo, sua fase inicial foi marcada por um contexto de forte resistência cultural. Fagner era integrante do “Pessoal do Ceará”, um grupo que se recusava a se dobrar à repressão, fazendo da arte a voz dos que estavam silenciados. Ele foi um artista que chegou “falando alto na MPB”.
A estética desse período está concentrada no álbum “Ave Noturna” (1975), que moldou a sonoridade de Fagner na década de 1970, com uma atmosfera densa e melancólica. O disco trazia canções que eram verdadeiros manifestos líricos, como na faixa-título, onde Fagner se autodefiniu: “Eu sou vereda de espinhos / Seca flor do Juazeiro”.
Dessa fase turbulenta surgiu um dos hinos mais complexos da MPB: “Canteiros”. Lançada no primeiro LP de Fagner, Manera Fru Fru, Manera (1973), a canção gerou um processo criminal movido pelas filhas da poeta Cecília Meireles, por suposto plágio do poema “Marcha”. O próprio cantor reconheceu ter feito uma “adaptação à música” dos versos de Cecília Meireles.
Apesar da controvérsia, “Canteiros” se tornaria um sucesso estrondoso. O uso da poesia de alta voltagem em sua obra, a exemplo de musicar Ferreira Gullar e Florbela Espanca, é uma característica constante de Fagner.
No Ulysses Centro de Convenções, a voz inconfundível de Fagner promete um repertório que abraça essa “história viva da MPB”, oferecendo uma travessia que vai além dos hits mais óbvios. Para garantir seu lugar no Festival Estilo Brasil, garanta os ingressos no site da Bilheteria Digital.
O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital