23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Dono procura 13 cabeças de gado perdidas após tombamento de caminhão na BR-364

Caminhão boiadeiro tombou próximo ao Aeroporto de Rio Branco; parte do rebanho caiu na pista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um caminhão boiadeiro tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, sentido Aeroporto de Rio Branco, e parte do gado acabou caindo na pista. O motorista saiu do veículo sem ferimentos graves. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa do acidente, mas populares relatam que ele poderia ter dormido ao volante.

O dono do rebanho está procurando 13 cabeças de gado fêmea, com marca TQ/M4, que ficaram soltas após o acidente. Quem encontrar os animais ou tiver informações sobre o paradeiro deve entrar em contato pelo telefone 68 99256-7011.

Vários animais ficaram soltos na BR-364 após tombamento de caminhão/Foto: Reprodução

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost