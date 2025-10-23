Dono procura 13 cabeças de gado perdidas após tombamento de caminhão na BR-364

Um caminhão boiadeiro tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, sentido Aeroporto de Rio Branco, e parte do gado acabou caindo na pista. O motorista saiu do veículo sem ferimentos graves. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa do acidente, mas populares relatam que ele poderia ter dormido ao volante.

O dono do rebanho está procurando 13 cabeças de gado fêmea, com marca TQ/M4, que ficaram soltas após o acidente. Quem encontrar os animais ou tiver informações sobre o paradeiro deve entrar em contato pelo telefone 68 99256-7011.