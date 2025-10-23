Donos de autoescolas bloqueiam ponte em protesto contra aulas opcionais para tirar CNH

Empresas de autoescolas de São Paulo estacionaram cerca de 200 veículos na Ponte Estaiada, no Morumbi, Zona Sul da capital, em protesto contra a proposta do Ministério dos Transportes de tornar opcionais as aulas nas autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A manifestação começou na noite de quarta-feira (22) e segue na manhã desta quinta-feira (23), quando os carros sairão em carreata até a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos estão enfileirados ocupando toda a extensão da ponte, no sentido Jabaquara, e a corporação acompanha o protesto para orientar o tráfego e garantir segurança. A ação é organizada por donos de autoescolas ligados à Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto) e pelo Sindautoescola.SP.

Os manifestantes argumentam que a proposta do governo federal ameaça a segurança no trânsito e o emprego de mais de 300 mil instrutores em todo o Brasil. Segundo o presidente da Feneauto, Ygor Valença, o setor pretende pressionar políticos estaduais e federais, coletar assinaturas para um projeto de lei que interrompa a consulta pública e, se necessário, judicializar o caso para que as mudanças não sejam implementadas sem diálogo com o setor.

Em nota, o Sindautoescola.SP afirmou que a manifestação é um movimento legítimo dos trabalhadores e empresários do setor e que o sindicato não é contra aprimoramentos, mas defende que alterações no processo de habilitação ocorram com participação das entidades representativas, garantindo a qualidade, segurança e responsabilidade social do ensino de condutores.

O governo informou que já foram registradas mais de 32 mil sugestões na consulta pública, superando o recorde de 2022, quando cerca de 24 mil cidadãos opinaram sobre a inclusão de crianças na campanha de vacinação contra a Covid-19. Caso a proposta seja aprovada, as aulas em autoescolas poderão se tornar opcionais, o que, segundo a Feneauto, já provocou uma queda significativa nas novas matrículas em autoescolas de todo o país.