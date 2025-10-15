Dupla armada é presa após perseguição e moto furtada é recuperada no Loteamento Farhat

Uma ação rápida de policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de dois homens e na recuperação de uma motocicleta furtada, na noite desta terça-feira (14), no Loteamento Farhat, em Rio Branco.

Os suspeitos foram identificados como João Victor de Souza Lima, de 26 anos, e Rafael Silva da Cruz, de 22 anos. Eles trafegavam em alta velocidade e com os faróis apagados em uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de placa QWP8E60, quando foram avistados pela guarnição.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar os indivíduos após eles quase perderem o controle do veículo ao desviar de um buraco. Durante a revista pessoal, os militares encontraram com Rafael Silva da Cruz — que estava na garupa — uma arma de fogo municiada, além de um cordão e dois celulares.

Ao consultar a placa da motocicleta, o COPOM confirmou que o veículo possuía restrição de furto.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.