Dupla é presa com arma de fogo e câmeras furtadas durante ação da PM no Recanto dos Buritis

Uma ação rápida do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) na tarde desta terça-feira (14) resultou na prisão de Robson D’Ávila de Lima, de 19 anos, e na apreensão de um adolescente de 17 anos, identificado pelas iniciais A.F.S., no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

A ocorrência iniciou após uma denúncia relatar a presença de homens encapuzados em um beco entre os bairros Areal e Santa Inês, próximo a uma ponte e a uma área de buritizal, temendo um possível confronto entre facções criminosas, os Policiais se deslocaram rapidamente ao Local.

Em deslocamento pela Travessa Osvaldo Coelho, a equipe policial, em apoio à Rádio Patrulha 202, avistou dois indivíduos em uma bicicleta de cor rosa. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram com o adolescente uma arma de fogo tipo garrucha, calibre.28, na cor prata, carregada com dois cartuchos intactos. Com o comparsa identificado como Robson D’Ávila, foram localizadas quatro câmeras de videomonitoramento, de procedência ainda não esclarecida.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de flagrantes (DEFLA) para as providências cabíveis.