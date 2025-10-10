Durante visita às obras, Bocalom diz que Viaduto da AABB será entregue ainda em 2025

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que o viaduto da Mamedio Bittar deverá ser inaugurado no dia 28 de dezembro, data em que a capital acreana comemora seu aniversário. O anúncio foi feito durante uma visita às obras, realizadas com recursos de R$25 milhões destinados pelo senador Márcio Bittar.

“Sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande estar aqui com o nosso senador Márcio Bittar, que é o grande padrinho dessa obra, que arrumou 25 milhões de reais, quando muita gente nem acreditava, quando muita gente dizia que fazer viaduto era coisa de louco”, declarou Bocalom.

O prefeito destacou a importância da obra para a mobilidade urbana da capital, especialmente durante os horários de pico. “Essa é uma obra estratégica, que vai resolver o problema dessas famílias que, no horário de pico, chegavam a passar 25 minutos aqui nesta rotatória, porque eu passei 23”, afirmou.

Bocalom também ressaltou o aspecto estético do projeto. “Além de fazer a obra para que ela seja funcional, nós também procuramos embelezar a obra para que as pessoas tenham orgulho da obra e da nossa cidade”, completou.

A entrega do viaduto está prevista como o principal presente de aniversário para Rio Branco neste ano.