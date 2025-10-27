Eduardo Bolsonaro afirma que encontro entre Lula e Trump foi “humilhação” para o presidente brasileiro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou avaliações de que a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, teria sido uma vitória para o petista. Eduardo avaliou, nesta segunda-feira (27/10) no X, que a foto entre os presidentes do Brasil e dos EUA seria um símbolo de “derrota” e “pequenez” de Lula.

O parlamentar autoexilado nos EUA afirmou ser necessário “diferenciar narrativa de realidade, jornalismo de assessoria” e disse que não é aceitável “atrelar vitória a um regime de exceção sendo publicamente humilhado”. Eduardo acredita que o encontro entre Lula e Trump só seria considerada uma vitória caso o atual governo brasileiro fosse alinhado à direita.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questiona como um regime que está sendo internacionalmente sancionado, referindo-se à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pode ser considerado vitorioso e finaliza afirmando que “os macaquinhos adestrados na mídia paga precisam criar todo tipo de narrativa tosca para transformar humilhação pública em vitória”.

Em entrevista após a reunião com Trump, Lula criticou e ironizou Bolsonaro. Veja:

Encontro entre Lula e Trump na Malásia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontraram na capital da Malásia na tarde deste domingo (26/10), no horário local, madrugada no Brasil. O encontro durou 50 minutos e representou a reaproximação entre os países após uma crise diplomática e um tarifaço imposto ao Brasil.

No encontro, Trump afirmou que seria possível acordar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. “Acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que estamos discutindo, e eu acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”.

Já Lula disse que não há motivos para desavenças do Brasil com os EUA.

