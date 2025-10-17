17/10/2025
Universo POP
Égua morre atropelada e potro emociona ao tentar “acordá-la”

Uma cena emocionante marcou a noite de quinta-feira (16/10) em Goiânia, após um acidente que resultou na morte de uma égua. O animal foi atropelado por um motociclista e morreu na rua, diante de olhares atentos de moradores e bombeiros.

O jovem animal é visto cutucando a égua, numa tentativa de reanimá-la/Foto: Reprodução

O momento mais tocante ocorreu quando um cavalo, identificado como potro e possível filhote da égua, se aproximou do corpo da mãe. Em vídeo gravado por Samara Alves, moradora da região, o jovem animal é visto cutucando a égua, numa tentativa de reanimá-la. Quando percebe que ela não responde, ele passa a cheirá-la, visivelmente abalado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista envolvido no acidente sofreu uma fratura no braço. O corpo da égua foi retirado do local logo depois.

