Em manifestação, moradores bloqueiam a rodovia AC-40 nesta quinta-feira; ASSISTA

O ato, que começou por volta das 05h30 da manhã, interrompeu o tráfego nos dois sentidos e gerou grande congestionamento na via

Na manhã desta quinta-feira (2), moradores do Ramal Novo Horizonte bloquearam a rodovia AC-40, principal ligação entre Rio Branco e o município de Senador Guiomard.

Rodovia é a principal ligação entre Rio Branco e o município de Senador Guiomard/Reprodução

O ato, que começou por volta das 05h30 da manhã, interrompeu o tráfego nos dois sentidos e gerou grande congestionamento na via. O bloqueio foi próximo ao Top15, parada final do ônibus que faz a linha Vila Acre.

Os manifestantes usaram pneus, galhos de árvores e cartazes para chamar a atenção das autoridades. Segundo eles, o protesto foi motivado pela falta de infraestrutura do ramal.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação e negociar a liberação da pista.

Até o fechamento desta matéria, a rodovia seguia parcialmente interditada, e motoristas precisavam buscar rotas alternativas para chegar ao destino.

