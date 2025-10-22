Em meio ao sucesso no YouTube, família do Juruá Aventuras lida com diagnóstico de câncer na mãe

A família responsável pelo canal Juruá Aventuras, que recentemente ultrapassou a marca de 100 mil inscritos no YouTube, enfrenta um momento delicado. Dona Nazaré Pinheiro, mãe do criador do canal, Gean Feitosa Pinheiro, de 24 anos, foi diagnosticada com câncer na região do ovário após uma série de exames realizados nas últimas semanas.

Conhecida pelos seguidores por seu carisma e participação ativa nos vídeos ao lado dos filhos Gean, Jovane, Júnior e Bismarque, e dos sobrinhos Sávio e Gabriel, Dona Nazaré é considerada a alma da produção, que retrata com autenticidade o cotidiano ribeirinho no Vale do Juruá. O canal, que antes se chamava Juruá Fishing, mostra a rotina das comunidades tradicionais nos rios e igarapés da região.

Segundo Gean, os primeiros sinais da doença surgiram após uma viagem da família ao interior do município de Marechal Thaumaturgo, para gravação de novos conteúdos. “Ela começou a emagrecer rápido e a barriga ficou muito inchada. Achamos que era uma infecção, talvez algo relacionado à água dos igarapés. Os exames de sangue e fezes não apontaram nada, mas a ultrassonografia revelou acúmulo de líquido no abdômen”, contou o jovem.

Durante o procedimento médico, cerca de quatro litros de líquido foram retirados do abdômen de Dona Nazaré e enviados para análise. O resultado confirmou a presença de células tumorais. Exames posteriores detectaram um tumor na região do ovário, e o caso foi imediatamente encaminhado para tratamento fora de domicílio (TFD), já que o município de Cruzeiro do Sul não possui estrutura especializada para esse tipo de atendimento.

A família agora aguarda a confirmação do agendamento com a equipe cirúrgica em Rio Branco, capital do Acre. “Já conseguimos a primeira consulta com o oncologista e estamos aguardando exames como ressonância e tomografia. A gente segue firme, com fé e esperança”, disse Gean.

O diagnóstico comoveu a comunidade local e os milhares de seguidores do canal, que vêm demonstrando solidariedade por meio de mensagens, orações e até campanhas espontâneas nas redes sociais.

“Ela é a alma do canal. Sempre estava sorrindo, cozinhando, contando histórias… Agora é a nossa vez de cuidar dela”, afirmou Gean, emocionado.