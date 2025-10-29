Em nota, Sindmed-AC repudia exposição pública de médicas e pede respeito à dor das partes envolvidas

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) manifestou repúdio à forma como parte da imprensa e alguns atores políticos têm tratado o caso da declaração de óbito de um recém-nascido prematuro extremo em Rio Branco. Em nota, a entidade expressa preocupação com os julgamentos públicos precipitados e acusações que desconsideram o direito à presunção de inocência das médicas envolvidas. O sindicato considera inadmissível que, sem qualquer apuração técnica concluída, comunicadores e políticos transformem uma tragédia em espetáculo, cobrando justificativas públicas e expondo profissionais à condenação social.

A nota também destaca que a medicina não é uma ciência exata, e que desfechos negativos, mesmo dolorosos, não implicam necessariamente em erro. O Sindmed-AC lembra que os médicos também sofrem com essas perdas e que a exposição dos nomes das médicas, antes de qualquer processo ético ou judicial, representa um ato de crueldade e desrespeito. A entidade reafirmou solidariedade às profissionais, reconhecidas por sua competência, e prestou condolências à família enlutada, apelando por mais empatia e responsabilidade no trato com situações tão delicadas.

Leia na íntegra:

NOTA À SOCIEDADE CIVIL

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) vem a público manifestar profunda preocupação e repúdio à forma como parte da imprensa local e alguns atores políticos têm tratado o lamentável episódio envolvendo a declaração de óbito de um recém-nascido prematuro extremo em Rio Branco.

O objetivo de certas manifestações públicas — carregadas de acusações precipitadas e julgamentos morais — não parece ser o de buscar justiça ou consolar a família enlutada, mas o de transformar um episódio doloroso em espetáculo e promover uma execração pública das médicas envolvidas, antes mesmo de qualquer apuração técnica e isenta dos fatos.

Essa postura fere frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, garantia fundamental que se aplica a todos os cidadãos, inclusive àqueles injustamente acusados.

Alguns comunicadores chegaram ao absurdo de exigir que as profissionais viessem a público se justificar, insinuando que o silêncio equivaleria à culpa. Tal atitude apenas reforça a tentativa de espetacularizar a dor, ignorando que tanto a família quanto as médicas sofrem com a perda de uma vida.

É necessário recordar que a Medicina não é uma ciência exata. O desfecho indesejado de um caso não significa, por si só, erro ou negligência. Quando falhas acontecem — e são devidamente apuradas — elas deixam marcas profundas, sobretudo nos próprios médicos, cuja vocação e propósito sempre foram o de preservar vidas.

Causa perplexidade observar que parte da imprensa, que com frequência preserva a identidade até de acusados de crimes graves, neste caso tenha optado por expor publicamente os nomes das médicas, submetendo-as a um julgamento social devastador e a um sofrimento emocional de proporções incalculáveis.

Perguntamos: alguém se perguntou se o silêncio dessas profissionais não é, na verdade, fruto do medo, da dor e do trauma de já terem sido condenadas socialmente antes mesmo de qualquer processo ético ou judicial?

A sociedade, infelizmente, costuma lembrar dos médicos apenas nos momentos de tragédia. Pouco se fala das vidas salvas, dos plantões exaustivos, dos sacrifícios pessoais e familiares que fazem parte da rotina de quem se dedica a cuidar.

Mas basta uma suspeita — ainda que não comprovada — para que recaia sobre o médico um peso desproporcional de críticas e acusações. Nenhuma outra categoria é tão cobrada, tão exposta e tão pouco compreendida.

O Sindicato dos Médicos do Acre reafirma sua solidariedade e apoio incondicional às médicas envolvidas, profissionais de conduta ilibada e de reconhecida competência técnica. Reiteramos também nosso respeito e pesar à família do recém-nascido, que vive um momento de dor incomensurável.

Por fim, conclamamos a imprensa, os gestores públicos e toda a sociedade a agir com responsabilidade, prudência e empatia, permitindo que os fatos sejam devidamente apurados pelas instâncias competentes, sem julgamentos sumários ou execração pública.

Rio Branco, 29 de outubro de 2025

Sindicato dos Médicos do Acre