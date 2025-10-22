22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Empresária é encontrada morta com perfurações, sem olho e mensagem de dívida: “Tá paga!”

Marido relatou que Elaine vinha recebendo ameaças de agiotas antes do desaparecimento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A empresária Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (17) em uma área de mata no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT), um dia após ter sido dada como desaparecida. Próximo ao corpo estava sua caminhonete, com a frase “tá paga a dívida” riscada no capô, sugerindo possível motivação financeira.

Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava perfurações no peito e nas costas, além de ter perdido um dos olhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames de necropsia e confirmação das causas da morte.

policial-penal-mata-vizinho-durante-confusao-em-predio-de-joao-pessoa

Marido relatou que Elaine vinha recebendo ameaças de agiotas antes do desaparecimento/Foto: Reprodução

O caso começou a ser investigado após o marido de Elaine registrar boletim de ocorrência em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Ele relatou que a esposa vinha recebendo ameaças de agiotas, o que pode ter relação com a mensagem encontrada no veículo. Elaine desapareceu na quinta-feira (16), e seu carro foi localizado abandonado às margens de uma estrada rural.

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), que também solicitou perícia na caminhonete. A polícia trabalha para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost