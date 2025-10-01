01/10/2025
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

Paulo Sérgio é proprietário de fazendas, lojas agropecuárias, de roupas e também de um dos maiores espaços para montarias em touros do Acre

A edição deste ano da ExpoSena foi alvo de críticas do empresário Paulo Sérgio, figura conhecida em Sena Madureira por sua ligação com o setor agropecuário e pela organização de eventos tradicionais da região.

Empresário ao lado do prefeito Gerlen Diniz/Foto: Reprodução

Em um áudio vezado, ele classificou a festa como “uma mixaria” e “um trem vergonhoso”, comparando o evento às grandes montarias e rodeios que já marcaram a história do município.

Paulo Sérgio é proprietário de fazendas, lojas agropecuárias, de roupas e também de um dos maiores espaços para montarias em touros do Acre, onde são realizadas provas de laço.

Além da atuação no campo, ele também é responsável pelo time de futsal Marca V5, considerado um dos mais fortes da cidade.

Após criticar a organização da feira, o empresário anunciou que já planeja para o próximo ano uma cavalgada de grande porte. A expectativa, segundo ele, é reunir mais de 400 cavalos em um único evento, com o objetivo de resgatar a força das tradições locais e oferecer ao público um espetáculo maior que a ExpoSena.

