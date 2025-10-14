14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Energisa diz que apagão atingiu 35% de Rio Branco e que falha foi em sistema nacional

De acordo com a empresa, o problema não teve origem no sistema local de distribuição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um apagão atingiu cerca de 35% de Rio Branco, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da capital. O evento foi causado por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN), rede que conecta as usinas geradoras de energia a todo o país, segundo informações da Energisa Acre.

Vários municípios do estado foram atingidos/Foto: Reprodução

VEJA MAIS:Apagão no Acre foi parte de pane nacional causada por incêndio em subestação no Paraná

De acordo com a empresa, o problema não teve origem no sistema local de distribuição. “Eventos como o apagão recente não são de responsabilidade da empresa, já que o problema ocorreu por conta do sistema interligado nacional, o que não compete à Energisa”, informou a concessionária em nota durante encontro com a imprensa.

O gerente de operação da Energisa, André Amarante, detalhou o funcionamento do sistema de proteção que atuou durante o apagão. “O sistema é todo interligado e possui um esquema automático de alívio de carga, chamado ERAC, que corta parte do fornecimento quando há desequilíbrio na frequência elétrica. No caso do Acre, 35% da carga foi desligada automaticamente para proteger o sistema e restabelecida gradualmente após a estabilização”, explicou.

A Energisa reforçou que suas equipes atuaram prontamente para recompor a energia assim que o Operador Nacional do Sistema (ONS) autorizou o religamento. A empresa também orientou os consumidores a registrarem ocorrências de falta de energia pelos canais digitais como o aplicativo Energisa On, WhatsApp e agência virtual, que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana”, encerrou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost