Energisa diz que apagão atingiu 35% de Rio Branco e que falha foi em sistema nacional

Um apagão atingiu cerca de 35% de Rio Branco, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da capital. O evento foi causado por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN), rede que conecta as usinas geradoras de energia a todo o país, segundo informações da Energisa Acre.

De acordo com a empresa, o problema não teve origem no sistema local de distribuição. “Eventos como o apagão recente não são de responsabilidade da empresa, já que o problema ocorreu por conta do sistema interligado nacional, o que não compete à Energisa”, informou a concessionária em nota durante encontro com a imprensa.

O gerente de operação da Energisa, André Amarante, detalhou o funcionamento do sistema de proteção que atuou durante o apagão. “O sistema é todo interligado e possui um esquema automático de alívio de carga, chamado ERAC, que corta parte do fornecimento quando há desequilíbrio na frequência elétrica. No caso do Acre, 35% da carga foi desligada automaticamente para proteger o sistema e restabelecida gradualmente após a estabilização”, explicou.

A Energisa reforçou que suas equipes atuaram prontamente para recompor a energia assim que o Operador Nacional do Sistema (ONS) autorizou o religamento. A empresa também orientou os consumidores a registrarem ocorrências de falta de energia pelos canais digitais como o aplicativo Energisa On, WhatsApp e agência virtual, que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana”, encerrou.