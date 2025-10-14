Apagão no Acre foi parte de pane nacional causada por incêndio em subestação no Paraná

Um apagão que deixou diversas cidades do Acre e de outros estados brasileiros sem energia na noite de segunda-feira (13) foi provocado por um incêndio em uma subestação localizada no Paraná, segundo informou o Ministério de Minas e Energia (MME). O problema teve repercussão nacional e afetou todas as regiões do país.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a ocorrência aconteceu às 0h32 desta terça-feira (14), quando um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, no Paraná, provocou o desligamento de toda a estrutura de 500 kilovolts (kV), interrompendo a interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

No momento da falha, a Região Sul exportava cerca de 5 mil megawatts (MW) de energia para o Sudeste. A interrupção afetou aproximadamente 10 mil MW de carga em todo o país, atingindo os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Segundo o ONS, a perda de carga foi de cerca de 1.600 MW no Sul, 1.900 MW no Nordeste, 1.600 MW no Norte e 4.800 MW no Sudeste. Assim que a ocorrência foi identificada, equipes iniciaram o processo de restabelecimento da energia. Em até uma hora e meia, o fornecimento já havia sido retomado nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste. No Sul, a normalização completa ocorreu por volta de duas horas e meia após o início da falha.

Situação no Acre

No Acre, o apagão foi registrado em várias cidades, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Acrelândia e Manoel Urbano. A falta de energia começou por volta das 23h e gerou transtornos em diferentes setores, como comércio e serviços.

Em nota, a Energisa Acre informou que a interrupção foi causada por uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), sem relação com a concessionária.

“Para garantir a segurança do sistema elétrico e por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi interrompido o fornecimento de energia. O restabelecimento do serviço será feito à medida que a ONS autorizar”, explicou a empresa.

O ONS informou ainda que uma reunião com os principais agentes envolvidos foi marcada para esta terça-feira (14), e uma análise detalhada do episódio deve ser concluída até sexta-feira (17).

Com informações da Agência Brasil.