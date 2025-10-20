Engavetamento entre três carros causa lentidão na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (20) em frente ao Bar do Célio, na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, os motoristas seguiam no mesmo sentido quando um dos carros reduziu a velocidade, provocando a colisão em sequência. Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

O trânsito permanece lento no trecho, e agentes de trânsito atuam na organização do fluxo de veículos. A orientação é que motoristas evitem a via até que a pista seja totalmente liberada.