Enilson Amorim lança em seu canal no YouTube sua nova animação: A Lenda da Cobra Grande

O artista plástico e historiador Enilson Amorim lançou hoje, às 9h30 da manhã (horário do Acre), sua nova animação em 2D intitulada A Lenda da Cobra Grande, disponível em seu canal no YouTube. A obra, de temática folclórica amazônica, foi roteirizada, dirigida e animada pelo próprio artista gráfico. A história é baseada no livro homônimo escrito por Amorim, publicado em 2015 pela Edufac — Editora da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Além de presentear o público com mais uma bela produção audiovisual, Enilson Amorim convida os espectadores a mergulhar ainda mais no imaginário regional, evidenciando seu trabalho prolífico e consolidando-se como uma das maiores referências acreanas no campo do folclore amazônico.

Ambientada no Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre, a narrativa revela um segredo guardado há séculos, que será desvendado por quatro crianças extraordinárias. A Lenda da Cobra Grande é uma história envolvente, permeada por fé e devoção.

“Estou muito grato por ter construído mais um trabalho que tem a cara do Acre, onde busquei regionalizar também os nossos lugares, fazendo com que as crianças se identifiquem com seu ambiente cotidiano através desta animação. Além disso, a obra ressalta o poder de nossas crenças e sua relação com os mitos lendários de nossa gente, que ao longo dos séculos foram preservados por indígenas, seringueiros e ribeirinhos que habitam a nossa região. Mesmo com a ação desumana dos colonizadores, esses povos construíram narrativas orais que permeiam até os dias atuais o nosso imaginário local. Meu trabalho resgata esses relatos.” — Enilson Amorim

A animação foi contemplada pelo Edital do Audiovisual nº 006/2023, da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com apoio do Governo do Estado do Acre, da Academia Acreana de Letras (AAL) e da Associação Acreana de Cinema (Asacine).

Roteiro, produção, direção, letra da música e animação são assinados por Enilson Amorim. As trilhas sonoras foram compostas pelo maestro David Santos.

Para assistir à animação, acesse:

https://youtu.be/l2SrriU1AtQ?si=nCJ_ocssohJj56SX