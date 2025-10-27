Entram em vigor novas regras do governo para combater apostas e sites de bets irregulares

Entram em vigor nesta segunda-feira (27/10) as novas regras, mais rígidas, que os bancos brasileiros devem seguir para combater movimentações suspeitas e cancelar contas de bets (plataformas de apostas on-line) que estejam operando irregularmente no mercado.

Os maiores alvos são as empresas que vêm atuando sem autorização da Secretaria de Prêmio e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. A entrada em vigor das novas regras foi detalhada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O que muda

De acordo com a Febraban, um dos grandes objetivos é intensificar o combate à abertura das chamadas “contas-laranjas” – aquelas que são abertas em nome de uma pessoa ou empresa, mas utilizadas por outras para esconder a verdadeira origem do dinheiro.

Também estão na mira das autoridades as “contas fritas”, geralmente abertas de forma ilícita e sem conhecimento do titular. De acordo com as novas regras que entram em vigor a partir desta segunda, essas contas terão de ser fechadas.