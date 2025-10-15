15/10/2025
Escola Tancredo Neves representará o Acre em Feira Nacional de Ciências, em Brasília

“Alternativa de Produção Sustentável e Tecnológica a partir da Fibra da Bananeira na Perspectiva do Ecodesign”. Esse é o trabalho que uma equipe de professores e alunos da Escola Tancredo Neves, localizada no bairro da Glória, na Baixada da Sobral, irá apresentar e representar o Acre na 6ª Feira Nacional de Feiras de Ciências, que será realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, entre os dias 21 e 24 de outubro.

O trabalho é coordenado pela professora Priscila Lira e pelo professor Elias Moura e tem como integrantes os alunos Alviliany Carneiro, Antônio Carlos Rodrigues, Carlos Eduardo Rodrigues, Glenda de Oliveira e Larissa Nascimento. Ele foi apresentado, em 2024, na Mostra Viver Ciência de Rio Branco.

Trabalho sobre a fibra da bananeira foi selecionado para representar o estado. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Para participar da feira nacional, o trabalho da escola Tancredo Neves ficou entre os 27 escolhidos (um por estado) entre os 88 que foram submetidos à aprovação da comissão organizadora. “É a primeira vez que o Acre é selecionado, e temos gratidão pelo esforço dos nossos alunos”, disse o gestor da escola, professor Laézio Santos.

Segundo ele, a escola tem crescido muito nos últimos anos, e esse trabalho é uma espécie de reconhecimento. “É motivo de muito orgulho, até porque foram apresentados mais de 100 trabalhos e o nosso foi reconhecido como de alto padrão”, destacou.

Ideia foi criar ecodesign a partir da matéria-prima fibra da bananeira. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A professora Priscila Lira, que junto com a aluna Larissa Nascimento viajará a Brasília, destacou o sentimento que é representar o Acre. “É um sentimento de honra, porque muitas vezes a gente desenvolve um trabalho na escola e não é reconhecido, e demonstra que estamos no caminho certo, que educação vale a pena”, frisou.

O professor Elias Moura, um dos coordenadores do projeto, explicou que o tema do trabalho foi escolhido a partir de uma busca que foi feita de algo que fosse sustentável e que tivesse a ver com a cidade. “E a partir dessa busca chegamos a esse tema, que foi elaborado pelos alunos”, afirmou.

Professora Priscila Lira, uma das coordenadoras do projeto. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Já para a aluna Larissa Nascimento, ir a Brasília representar o Acre em uma feira nacional traz muita responsabilidade. “Gostei muito de participar desse projeto desde o começo e aprendi muito sobre ecologia, sobre a reutilização de matérias-primas, enfim, foi muito bom”, afirmou.

