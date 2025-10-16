Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador

A esposa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, se pronunciou após a prisão do marido durante a Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última terça-feira (14).

Em entrevista ao portal LeoDias, Hillary Yamashiro afirmou que o marido é inocente e apontou o contador Rodrigo Morgado como o verdadeiro responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro investigado.

🕵️‍♂️ “Ele visou o dinheiro”

Segundo Hillary, Buzeira contratou Rodrigo apenas para cuidar da contabilidade da empresa e das finanças pessoais, sem saber das supostas irregularidades.

“Tudo começou em Guarujá, em um evento de influencer, onde o Bruno estava iniciando a carreira dele. Conhecemos o Rodrigo Morgado, que tem uma empresa de contabilidade. Ele começou a trabalhar com o Bruno, mas nunca houve amizade, apenas trabalho”, explicou.

A esposa reforçou que não havia relação pessoal entre os dois e acusou o contador de falta de transparência:

“O Rodrigo não foi transparente desde o início. Ele estava envolvido com coisas erradas e, por trabalhar com o Bruno, acabou associando o nome dele a isso. Foi falta de profissionalismo. Ele visou o dinheiro e continuou trabalhando com o Bruno.”

💬 “Meu marido é inocente”

Em defesa de Buzeira, Hillary garantiu que ele não tem ligação com o tráfico ou com lavagem de dinheiro:

“O Bruno nunca esteve e nunca estará ligado a nada de errado. Tudo isso é por conta do Rodrigo Morgado, que fez coisas erradas e não foi leal. Meu marido é inocente, e isso será provado. Ele vai ter dupla honra, e as pessoas que o julgaram vão ser envergonhadas diante de todo mundo.”

💰 Quem é Rodrigo Morgado

Rodrigo de Paula Morgado é contador e empresário, apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do esquema de lavagem.

Nas redes sociais, ele se apresentava como “expert em redução de impostos” e exibia carros de luxo e viagens internacionais, além de amizades com celebridades, como Neymar e Ronaldo Fenômeno.

Rodrigo foi preso em Santos (SP), onde a PF apreendeu dois veículos de luxo, incluindo uma McLaren 765 LT Spider 2022, avaliada em R$ 5 milhões.

🔍 O caso Buzeira

Buzeira permanece preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo.

Ele é investigado por suposta lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, parte dos valores ilícitos era movimentada por meio de empresas de apostas on-line, conhecidas como bets, usadas para mascarar os montantes do tráfico.

Famoso nas redes sociais, Buzeira acumula 15 milhões de seguidores no Instagram, onde exibia uma rotina de carros importados, joias e festas milionárias.

Fonte: Metrópoles, LeoDias e ContilNet Notícias

✍️ Redigido por ContilNet