Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

A semana entre 16 e 22 de outubro promete agitar os fãs de cinema e streaming com uma lista de estreias que vão do terror psicológico ao drama familiar, passando por produções cheias de ação e suspense.
Entre os destaques está a 3ª temporada de A Diplomata, série da Netflix estrelada por Keri Russell e Rufus Sewell, e o aguardado filme de terror Telefone Preto 2, sequência direta do sucesso de 2022.
🎬 Destaques do cinema
📅 17/10 — Telefone Preto 2
Na sequência do longa original, o jovem Finney tenta retomar a vida após sobreviver ao sequestro e assassinato de seu captor. Quatro anos depois, sua irmã Gwen começa a ter sonhos com o misterioso telefone preto, e os dois se veem obrigados a enfrentar o passado em meio a uma tempestade de neve.
O terror promete novas revelações e ainda mais tensão, com ligação direta entre o assassino e a história da família.
📅 18/10 — Se Não Fosse Você
Baseado no livro de Colleen Hoover, o drama mostra o conturbado relacionamento entre Morgan e Clara, mãe e filha com personalidades opostas. Após um acidente trágico, as duas precisam aprender a se reconectar e lidar com segredos familiares.
Outros lançamentos nas telonas incluem:
A Palavra, Cordélicos – A Origem do Cabra da Peste, O Bom Bandido, O Retrato de Norah, Detetive Conan – O Pentagrama de Milhões de Dólares e o relançamento do clássico O Mágico de Oz (18/10).
📺 Nos streamings
Netflix
-
16/10 – A Diplomata (3ª temporada): Kate Wyler enfrenta uma crise diplomática global e novos desafios em seu casamento.
-
16/10 – Românticos Anônimos: uma chocolatier brilhante e um herdeiro com fobia de toque vivem uma história de amor incomum.
Prime Video
-
16/10 – Nossa Culpa
-
17/10 – Invencível
-
20/10 – The Walking Dead: Daryl Dixon (3ª temporada)
-
22/10 – Harlan Coben: Lázarus (1ª temporada)
HBO Max
-
16/10 – Cenas de Um Crime: investigação de um assassinato durante uma tempestade prende detetives e suspeitos em uma mansão isolada.
-
17/10 – Clube Spelunca: comédia nacional sobre um jovem que tenta revitalizar o antigo clube da família.
-
17/10 – Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado: nova versão do clássico suspense dos anos 1990.
-
16/10 – Mentes Extraordinárias (2ª temporada)
-
17/10 – La Favorita 1922
🍿 Para todos os gostos
Com histórias que vão do romance leve ao suspense intenso, as estreias da semana oferecem opções para todos os perfis de público — seja para quem busca adrenalina, emoção ou boas risadas.
E para os fãs de maratonas, a Netflix e a HBO Max trazem temporadas completas que prometem dominar as listas de mais assistidos nos próximos dias.
Fonte: Metrópoles, Omelete
✍️ Redigido por ContilNet