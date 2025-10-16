Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

A semana entre 16 e 22 de outubro promete agitar os fãs de cinema e streaming com uma lista de estreias que vão do terror psicológico ao drama familiar, passando por produções cheias de ação e suspense.

Entre os destaques está a 3ª temporada de A Diplomata, série da Netflix estrelada por Keri Russell e Rufus Sewell, e o aguardado filme de terror Telefone Preto 2, sequência direta do sucesso de 2022.

🎬 Destaques do cinema

📅 17/10 — Telefone Preto 2

Na sequência do longa original, o jovem Finney tenta retomar a vida após sobreviver ao sequestro e assassinato de seu captor. Quatro anos depois, sua irmã Gwen começa a ter sonhos com o misterioso telefone preto, e os dois se veem obrigados a enfrentar o passado em meio a uma tempestade de neve.

O terror promete novas revelações e ainda mais tensão, com ligação direta entre o assassino e a história da família.

📅 18/10 — Se Não Fosse Você

Baseado no livro de Colleen Hoover, o drama mostra o conturbado relacionamento entre Morgan e Clara, mãe e filha com personalidades opostas. Após um acidente trágico, as duas precisam aprender a se reconectar e lidar com segredos familiares.

Outros lançamentos nas telonas incluem:

A Palavra, Cordélicos – A Origem do Cabra da Peste, O Bom Bandido, O Retrato de Norah, Detetive Conan – O Pentagrama de Milhões de Dólares e o relançamento do clássico O Mágico de Oz (18/10).

📺 Nos streamings

Netflix

16/10 – A Diplomata (3ª temporada): Kate Wyler enfrenta uma crise diplomática global e novos desafios em seu casamento.

16/10 – Românticos Anônimos: uma chocolatier brilhante e um herdeiro com fobia de toque vivem uma história de amor incomum.

Prime Video

16/10 – Nossa Culpa

17/10 – Invencível

20/10 – The Walking Dead: Daryl Dixon (3ª temporada)

22/10 – Harlan Coben: Lázarus (1ª temporada)

HBO Max

16/10 – Cenas de Um Crime: investigação de um assassinato durante uma tempestade prende detetives e suspeitos em uma mansão isolada.

17/10 – Clube Spelunca: comédia nacional sobre um jovem que tenta revitalizar o antigo clube da família.

17/10 – Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado: nova versão do clássico suspense dos anos 1990.

16/10 – Mentes Extraordinárias (2ª temporada)

17/10 – La Favorita 1922

🍿 Para todos os gostos

Com histórias que vão do romance leve ao suspense intenso, as estreias da semana oferecem opções para todos os perfis de público — seja para quem busca adrenalina, emoção ou boas risadas.

E para os fãs de maratonas, a Netflix e a HBO Max trazem temporadas completas que prometem dominar as listas de mais assistidos nos próximos dias.

Fonte: Metrópoles, Omelete

✍️ Redigido por ContilNet