16/10/2025
Universo POP
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

Cinema e streaming recebem novidades entre 16 e 22 de outubro, com opções para fãs de terror, drama e comédia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A semana entre 16 e 22 de outubro promete agitar os fãs de cinema e streaming com uma lista de estreias que vão do terror psicológico ao drama familiar, passando por produções cheias de ação e suspense.

Entre os destaques está a 3ª temporada de A Diplomata, série da Netflix estrelada por Keri Russell e Rufus Sewell, e o aguardado filme de terror Telefone Preto 2, sequência direta do sucesso de 2022.

Divulgação/Netflix

🎬 Destaques do cinema

📅 17/10 — Telefone Preto 2
Na sequência do longa original, o jovem Finney tenta retomar a vida após sobreviver ao sequestro e assassinato de seu captor. Quatro anos depois, sua irmã Gwen começa a ter sonhos com o misterioso telefone preto, e os dois se veem obrigados a enfrentar o passado em meio a uma tempestade de neve.
O terror promete novas revelações e ainda mais tensão, com ligação direta entre o assassino e a história da família.

📅 18/10 — Se Não Fosse Você
Baseado no livro de Colleen Hoover, o drama mostra o conturbado relacionamento entre Morgan e Clara, mãe e filha com personalidades opostas. Após um acidente trágico, as duas precisam aprender a se reconectar e lidar com segredos familiares.

Outros lançamentos nas telonas incluem:
A Palavra, Cordélicos – A Origem do Cabra da Peste, O Bom Bandido, O Retrato de Norah, Detetive Conan – O Pentagrama de Milhões de Dólares e o relançamento do clássico O Mágico de Oz (18/10).

📺 Nos streamings

Netflix

  • 16/10 – A Diplomata (3ª temporada): Kate Wyler enfrenta uma crise diplomática global e novos desafios em seu casamento.

  • 16/10 – Românticos Anônimos: uma chocolatier brilhante e um herdeiro com fobia de toque vivem uma história de amor incomum.

Prime Video

  • 16/10 – Nossa Culpa

  • 17/10 – Invencível

  • 20/10 – The Walking Dead: Daryl Dixon (3ª temporada)

  • 22/10 – Harlan Coben: Lázarus (1ª temporada)

HBO Max

  • 16/10 – Cenas de Um Crime: investigação de um assassinato durante uma tempestade prende detetives e suspeitos em uma mansão isolada.

  • 17/10 – Clube Spelunca: comédia nacional sobre um jovem que tenta revitalizar o antigo clube da família.

  • 17/10 – Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado: nova versão do clássico suspense dos anos 1990.

  • 16/10 – Mentes Extraordinárias (2ª temporada)

  • 17/10 – La Favorita 1922

🍿 Para todos os gostos

Com histórias que vão do romance leve ao suspense intenso, as estreias da semana oferecem opções para todos os perfis de público — seja para quem busca adrenalina, emoção ou boas risadas.

E para os fãs de maratonas, a Netflix e a HBO Max trazem temporadas completas que prometem dominar as listas de mais assistidos nos próximos dias.

Fonte: Metrópoles, Omelete 
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost