06/10/2025
Universo POP
Estudante é cercado por gangue, reage, bate em 3, mas tem bike roubada

Escrito por Metrópoles
estudante-e-cercado-por-gangue,-reage,-bate-em-3,-mas-tem-bike-roubada

Um estudante apanhou e teve a bicicleta roubada por outros três adolescentes, nesta segunda-feira (6/10), próximo a uma escola da rede pública de ensino, em São Sebastião.

Vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o momento em que o primeiro bandido se aproxima da vítima. Após um breve momento, ele desfere vários socos e, na sequência, o outro suspeito chega e também aplica um golpe.

Em seguida, o dono da bicicleta tenta evitar o roubo, mas o autor de camisa laranja volta a desferir vários socos e a vítima solta a bike, momento em que outro jovem aproveita a situação e sai com ela.

A vítima continua a lutar com um dos autores do crime e chega a imobilizá-lo, mas o parceiro do crime volta e aplica mais socos na vítima. Neste momento, o trio foge

Confira as imagens:

A reportagem apurou que a Polícia Militar (PMDF) foi acionada e apreendeu um dos suspeitos, que confessou ter participado do roubo. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Segundo a PMDF, apesar de ter confessado o crime, o adolescente apreendido não informou onde a bicicleta está. A corporação também afirmou que ele seria solto, mas ficou detido pois tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, pela mesma prática.

A vítima não chegou a registrar boletim de ocorrência, ainda de acordo com a Polícia Militar. Os outros dois criminosos não foram localizados, até a última atualização deste texto.

ESCOLHA DO EDITOR

