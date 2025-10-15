15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

EUA justificam tarifaço contra o Brasil e falam em “censura” e “prisões ilegais” no país

Representantes do governo Trump afirmaram que parte do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros se deve a preocupações com o Estado de Direito, censura e direitos humanos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira (15) que o aumento de tarifas sobre produtos importados do Brasil está diretamente relacionado a “preocupações extremas” com a situação da liberdade de expressão e dos direitos humanos no país.

Durante coletiva de imprensa em Washington, o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, explicou que dos 50% de taxa aplicados aos produtos brasileiros desde agosto de 2025, 40% estão ligados a questões políticas e judiciais, e 10% correspondem à tarifa recíproca que “todos os países utilizam para controlar o déficit comercial global”.

Sem citar nomes, Greer afirmou que “um juiz brasileiro tomou para si responsabilidades de ordenar que empresas dos EUA se autocensurem, emitindo ordens secretas para gerenciar o fluxo de informações”. Ele também mencionou preocupações com “o Estado de Direito em relação a oponentes políticos no Brasil”.

Reprodução

Ao lado dele, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que houve “detenção ilegal de cidadãos americanos que estavam no Brasil”, reforçando o discurso de preocupação com a atuação do Judiciário brasileiro.

As declarações ocorrem um dia antes da reunião entre o Brasil e os Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço. O encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio está previsto para esta quinta-feira (16), conforme confirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente Donald Trump também se pronunciou, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmando que “autoridades brasileiras estão perseguindo um ex-mandatário eleito”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, atualmente mora nos EUA e vem articulando medidas contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta coação no curso de processo.

Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost