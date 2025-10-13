Ex-marido é preso após matar enfermeira asfixiada por não aceitar fim do casamento

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada asfixiada dentro da própria casa, no bairro São Jorge, em Maceió (AL), no último sábado (11). O principal suspeito é o ex-marido, Jeferson, de 26 anos, que teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal era pai de duas crianças. No momento do crime, o filho mais novo, de apenas dois anos, estava na residência e foi encontrado nos braços do pai quando ele se apresentou à polícia horas depois, confessando o assassinato.

Após a confissão, Jeferson levou os agentes até o local onde o corpo de Ketyni foi encontrado, sem vida sobre uma cama de casal. O caso gerou grande comoção entre amigos e familiares, que lamentaram a tragédia nas redes sociais, destacando o carinho e a dedicação da enfermeira à profissão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde segue à disposição da Justiça. O crime reacende o alerta para os altos índices de feminicídio em Alagoas. As autoridades reforçam que vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda pelo Disque 180, canal gratuito e sigiloso disponível 24 horas por dia.