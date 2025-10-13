13/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

Ex-marido é preso após matar enfermeira asfixiada por não aceitar fim do casamento

Suspeito confessou o assassinato e levou a polícia até o corpo da ex-esposa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada asfixiada dentro da própria casa, no bairro São Jorge, em Maceió (AL), no último sábado (11). O principal suspeito é o ex-marido, Jeferson, de 26 anos, que teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal era pai de duas crianças. No momento do crime, o filho mais novo, de apenas dois anos, estava na residência e foi encontrado nos braços do pai quando ele se apresentou à polícia horas depois, confessando o assassinato.

Suspeito confessou o assassinato e levou a polícia até o corpo da ex-esposa/Foto: Reprodução

Após a confissão, Jeferson levou os agentes até o local onde o corpo de Ketyni foi encontrado, sem vida sobre uma cama de casal. O caso gerou grande comoção entre amigos e familiares, que lamentaram a tragédia nas redes sociais, destacando o carinho e a dedicação da enfermeira à profissão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde segue à disposição da Justiça. O crime reacende o alerta para os altos índices de feminicídio em Alagoas. As autoridades reforçam que vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda pelo Disque 180, canal gratuito e sigiloso disponível 24 horas por dia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost