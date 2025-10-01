Expo Fronteira 2025 abre rodada de palestras voltadas ao agronegócio; veja cronograma

A contagem regressiva para a Expo Fronteira 2025 está chegando ao fim. Em apenas dois dias, a cidade de Assis Brasil, no Acre, será palco da primeira feira internacional do estado, reunindo cultura, negócios e entretenimento na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. O evento histórico acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Parque de Exposições, localizado no quilômetro 1, próximo ao aeródromo, transformando o espaço no epicentro da celebração regional.

Mais do que uma festa, a Expo Fronteira 2025 surge como uma vitrine para os produtores locais e uma oportunidade de movimentar a economia, como destacou o prefeito Jerry Correa, ressaltando a intensa preparação da cidade para receber visitantes de toda a região.

A programação da feira é extensa e diversificada, com atrações que unem tradição e inovação. Os visitantes poderão conferir exposições de animais e uma ampla mostra de produtos regionais dos três países. A Feira Gastronômica e da Agricultura Familiar promete despertar o paladar do público com o melhor da culinária local. Para os amantes de adrenalina, o rodeio profissional em touros será um dos destaques, com a narração de Zeca Barros, referência nacional no segmento, garantindo emoção para todos os presentes.

Um dos grandes destaques da Expo Fronteira 2025 será o Ciclo de Palestras do sábado (4), voltado para o fortalecimento do agronegócio e da cadeia produtiva regional. A programação começa às 8h com a abertura oficial, seguida de apresentações essenciais para produtores e empreendedores. Marcos Rocha, da SEAGRI, abordará o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau, enquanto Gabriela da Silva, do IDAF, falará sobre a monilíase do cacau e do cupuaçu. Ligiane Amorim, também do IDAF, trará informações sobre a prevenção e o combate à vassoura de bruxa na mandioca. A manhã técnica encerra com o manejo de bacia leiteira, apresentado por Eduardo Mitke, do SEBRAE, e manejo de pastagem, com Daniel Lambertucci, da EMBRAPA, proporcionando aos participantes conteúdo estratégico e aplicável para o desenvolvimento do setor agropecuário.

As noites da Expo Fronteira prometem animação com grandes shows no palco principal. Na sexta-feira (3), Gabriel Lener abrirá a programação musical, seguido no sábado (4) por Vitinho Imperador, que promete contagiar o público com seu ritmo animado. O encerramento, no domingo (5), ficará por conta da cantora Gabi Martins, trazendo ainda mais diversidade e emoção para finalizar a primeira feira internacional do Acre. O evento é realizado pela Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do SUDAM, SEBRAE e Governo do Acre, consolidando-se como um marco para o turismo, a cultura e os negócios da região.