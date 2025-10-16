Fábio Araújo resgata vídeo antigo e chama João Marcos Luz de mentiroso durante sessão na Câmara de Rio Branco

O clima esquentou na sessão desta quinta-feira (16) na Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador Fábio Araújo (MDB) chamou o secretário de Assistência Social da Prefeitura, João Marcos Luz, de mentiroso, durante fala no plenário.

A declaração surgiu após Fábio Araújo resgatar um vídeo antigo em que João Marcos, na época em que ainda era vereador e líder da Prefeitura na Câmara, chamava de mentirosos os parlamentares que haviam denunciado que as madeiras do programa “1001 Dignidade” estariam estragadas.

Segundo Araújo, uma vistoria realizada por vereadores do MDB, nesta quinta-feira, 16, no depósito onde o material está armazenado comprovou a veracidade das denúncias sobre a situação das madeiras.

“O líder da Prefeitura falou aqui nessa tribuna que o vereador estava com fake news, que estava mentindo. E agora, quem foi que faltou com a verdade?”, questionou Fábio durante o discurso.

O programa “1001 Dignidade”, da Prefeitura de Rio Branco, tem como objetivo construir casas para famílias em situação de vulnerabilidade na capital acreana.