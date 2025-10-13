Fé e devoção marcam procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em Cruzeiro do Sul

Na noite deste domingo, 12 de outubro, a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi palco de uma emocionante manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Centenas de fiéis se reuniram na comunidade São João Batista para participar da tradicional procissão, que percorreu as principais ruas da cidade até a Igreja Nossa Senhora Aparecida.

O evento religioso teve início por volta das 18h30, com a concentração dos devotos em frente à Igreja São João Batista. Com velas acesas, flores nas mãos e corações cheios de fé, os participantes seguiram em caminhada pelas ruas da cidade, entoando cânticos e orações. A procissão, que durou cerca de 30 minutos, foi marcada por um clima de espiritualidade e união entre os presentes.

Ao final do trajeto, os fiéis foram recebidos na Igreja Nossa Senhora Aparecida para uma missa solene, celebrada em honra à santa. A cerimônia reuniu um grande número de devotos, que agradeceram pelas bênçãos recebidas e renovaram seus pedidos de proteção para a cidade e para o país.

Para a moradora Maria Oliveira, que participa todos os anos da procissão, o momento é de profunda gratidão. “Eu faço questão de participar todos os anos. Nossa Senhora Aparecida sempre nos abençoa e nos dá forças para enfrentar as dificuldades da vida. É um momento de muita emoção”, afirmou, visivelmente emocionada.

A celebração reforça a forte devoção à Nossa Senhora Aparecida em Cruzeiro do Sul, onde a data é vivida com especial intensidade pelas comunidades locais. A união entre os fiéis e o envolvimento da população tornam a procissão um dos eventos religiosos mais significativos da região, reafirmando a fé como elo de esperança e solidariedade.

Ao final da celebração, os participantes se despediram com um sentimento de paz e gratidão, já renovando a promessa de retornar no próximo ano para mais uma manifestação de fé e devoção à padroeira do Brasil.