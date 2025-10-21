Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões

A disputa judicial envolvendo o patrimônio do jornalista Cid Moreira ganhou um novo capítulo. Os filhos do apresentador, Roger e Rodrigo Moreira, protocolaram no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) um pedido para que seja aberta uma investigação criminal contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

De acordo com o documento obtido pelo UOL, os irmãos acusam Fátima de desviar bens e valores que ultrapassariam R$ 100 milhões, ainda em vida do comunicador. As denúncias incluem enriquecimento ilícito, sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, uso de “laranjas” e possíveis irregularidades em transações imobiliárias e empresariais.

⚖️ Supostas irregularidades

A defesa dos filhos, representada pelo advogado Ângelo Carbone, alega que há incompatibilidade entre o patrimônio acumulado por Fátima e seus rendimentos declarados oficialmente. Para sustentar a denúncia, dois peritos foram contratados e apresentaram relatórios baseados em uma investigação conduzida por um detetive particular.

O material aponta que imóveis pertencentes a Cid Moreira teriam sido vendidos por valores abaixo do mercado. Um dos exemplos citados é o de uma casa negociada por R$ 1 milhão, embora o imóvel tenha sido avaliado em R$ 4 milhões por profissionais do ramo imobiliário.

A denúncia ainda menciona empresas que poderiam estar sendo usadas como fachada, com a suposta participação de familiares e de uma contadora ligada à viúva.

🏛️ Próximos passos

O Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não decidiu se aceitará o pedido dos filhos. Caso as provas apresentadas sejam consideradas consistentes, o caso poderá avançar para a abertura de um inquérito judicial, aprofundando a investigação sobre o destino do patrimônio do ex-apresentador do Jornal Nacional.

📜 Histórico da disputa

Em 2021, Roger e Rodrigo já haviam acusado a madrasta de maus-tratos e manipulação, alegando que o pai, então idoso, estava sendo influenciado após tê-los retirado do testamento. Na ocasião, a Justiça rejeitou o pedido de interdição movido pelos herdeiros.

Com a morte de Cid Moreira, em setembro de 2024, aos 96 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, a briga pela herança se intensificou e segue sem desfecho.

Fonte: UOL / Ministério Público do Rio de Janeiro / Metrópoles

