02/10/2025
Flamengo provoca repercussão na internet com postagem sobre arbitragem que apitará seu jogo contra Cruzeiro

O duelo contra o Cruzeiro será realizado nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã

Na véspera do duelo contra o Cruzeiro, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo causou polêmica nas redes sociais com uma postagem enigmática sobre a equipe de arbitragem que comandará a partida. O jogo acontece nesta quinta-feira (2/10), às 20h30, no Maracanã.

O duelo contra o Cruzeiro será realizado nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã/Foto: Reprodução

Contrariando a normativa dos clubes de postar apenas os relacionados e a escalação para a partida, o time carioca dedicou uma postagem especial à comissão de arbitragem, nomeando os responsável pelo jogo de hoje (2) e o resultado dos últimos jogos do clube onde o árbitro esteve a frente.

A sequência de publicações gerou diferentes reações entre os torcedores. Enquanto alguns demonstraram estranheza e questionaram a iniciativa do clube, outros elogiaram a inovação e a forma como o tema foi acordado, considerada inédita no futebol brasileiro.

Postagens foram feitas nas redes socais do clube/Foto: Redes Sociais

Além do confronto entre Flamengo e Cruzeiro, outros jogos da rodada desta quinta incluem Vitória x Ceará, às 19h, no Barradão, e Fortaleza x São Paulo, às 19h30, no Estádio Castelão.

