“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17

A atriz Gaby Spanic quebrou o silêncio na manhã desta terça-feira (21) durante o programa Hoje em Dia, da Record TV, e confirmou que a agressão à participante Tàmires Assîs foi proposital. Em sua primeira entrevista após ser expulsa de A Fazenda 17, a estrela venezuelana revelou que o gesto foi uma forma de forçar sua saída do reality para proteger sua saúde mental.

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência — nem para a Tàmires, nem para mim!”, declarou a atriz.

Segundo Gaby, o ambiente dentro do confinamento se tornou “insuportável”, marcado por agressões verbais, tensão constante e energia pesada. Ela contou que vinha enfrentando crises emocionais e chegou a se sentir próxima de um colapso físico.

⚡ “Não aguentava mais violência”

A intérprete de A Usurpadora afirmou que sua atitude foi também uma forma de protesto contra o comportamento de alguns peões, que, segundo ela, demonstravam arrogância e agiam como “donos da casa”.

“Eu não aguentava mais violência… Acho que a minha equipe, que vou apoiar até o final, também tem direito de jogar limpo. Eles estavam jogando muito sujo”, disse Gaby.

Ela mencionou ainda que a convivência se tornou insustentável após presenciar ataques verbais e até cusparadas direcionadas a outras participantes, incluindo Tàmires. O episódio, segundo a atriz, foi o estopim para sua decisão de provocar a própria expulsão.

💬 Repercussão

A saída de Gaby Spanic causou forte repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões entre os fãs do programa. Enquanto alguns lamentaram a atitude extrema, outros elogiaram a sinceridade da atriz ao admitir o plano.

A Record TV, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre as declarações dadas no Hoje em Dia.

Fonte: Record TV / Programa Hoje em Dia / Portal Léo Dias

✍️ Redigido por ContilNet