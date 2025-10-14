14/10/2025
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Ibaneis Rocha diz trabalhar “pesado” para viabilizar apresentação sem cobrança de ingresso, bancada por patrocínio privado e incentivo do governo

Brasília entrou no radar para receber um show gratuito do Foo Fighters em 2026. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), as tratativas estão avançadas após reuniões com representantes da banda. A ideia é repetir o modelo de megaeventos recentes no Rio — com custeio por patrocinadores e incentivo público —, mas levando o palco para a capital federal.

Reprodução/Instagram

“Ainda estão decidindo se será em Brasília, mas eu estou trabalhando pesado para dar certo”, afirmou Ibaneis. A cidade que sediará a apresentação deve ser anunciada nos próximos dias, caso o acordo seja fechado.

Pelos bastidores, a proposta prevê entrada totalmente livre ao público, viabilizada por patrocínio privado e contrapartidas de incentivo cultural do governo local — o mesmo arranjo usado em formatos de grande porte que reuniram multidões no país.

O que se sabe até agora

  • Quando: previsão para 2026 (data a confirmar).

  • Onde: Brasília negocia receber; definição oficial ainda pendente.

  • Modelo: gratuito para o público, custeado por patrocinadores + incentivo do GDF.

Fontes: Metrópoles; Curta Mais. Metrópoles+1
