Foragido é preso após perseguição de bicicleta em Rio Branco

Ação da Polícia Civil contou com vigilância e inteligência para capturar o suspeito

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã desta quarta-feira, 22 de outubro, um homem foragido da Justiça identificado pelas iniciais L.W.W. da S., alvo de mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

A captura foi resultado de um trabalho de inteligência e vigilância policial/Foto: Cedida

A captura foi resultado de um trabalho de inteligência e vigilância policial, que permitiu localizar o suspeito no bairro onde ele se escondia. Durante as diligências, a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) avistou o indivíduo trafegando de bicicleta pela Rua 15 de Novembro.

Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e tentou escapar, iniciando uma perseguição pelas vias da região. Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram alcançá-lo aproximadamente 200 metros à frente. Ainda houve resistência à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para conter o suspeito com segurança.

Após ser detido, ele foi encaminhado à Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC), onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Posteriormente, o preso foi escoltado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e entregue às autoridades responsáveis, com sua integridade física preservada.

A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate à impunidade e destaca a importância da colaboração da sociedade por meio de denúncias anônimas.

