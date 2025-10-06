fufuca-sobre-voto-em-bolsonaro-em-2022:-“cometi-um-erro”

O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou nesta segunda-feira (6/10) que se arrepende de ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, e que está disposto a “brigar e ajudar” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ser reeleito em 2026. O prazo de desembarque de Fufuca do governo federal é previsto para esta terça-feira (7/10).

“O importante não é justificar o erro, o importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro, mas agora em 2026 pode ser que o meu corpo esteja amarrado, pode ser , mas a minha alma, o meu coração e minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil”, disse o ministro.

“É uma honra colaborar com o seu governo. É uma honra saber que eu faço parte como ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, completou Fufuca.

As declarações foram dadas durante cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz, no Maranhão, onde o presidente Lula estava presente.

Como mostrou o Metrópoles, o Progressistas (PP), partido do ministro, exigiu que o deputado licenciado deixe a Esplanada e volte à Câmara até esta terça-feira, mas o titular da pasta ainda pretende lutar pela permanência e diz a interlocutores que só começará a tratar de sucessão em último caso.

Fufuca é cotado para disputar o Senado pelo Maranhão em 2026 com apoio de Lula e tem dado reiteradas demonstrações que não vai acompanhar a cúpula do PP no rompimento com o petista.

Por parte do Planalto, há esperança de que o ministro do Esporte, permanecendo ou não na Esplanada, ajude o governo federal a angariar votos na sua bancada.

