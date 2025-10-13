13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Fundação Ulisses Guimarães promove cursos inéditos em aldeia Huni Kuin no Acre

A ação, realizada no último final de semana, focou na formação política, cidadania e liderança comunitária, com o objetivo de fortalecer a participação social e valorizar a cultura local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Pela primeira vez, a Fundação Ulysses Guimarães (FUG) levou nesse último final de semana a capacitação diretamente à Aldeia do Caucho, em Tarauacá, marcando um momento histórico para a comunidade indígena da etnia Huni Kuin. A ação, realizada no último final de semana, focou na formação política, cidadania e liderança comunitária, com o objetivo de fortalecer a participação social e valorizar a cultura local.

A programação incluiu oficinas, palestras e atividades práticas, cujos conteúdos foram adaptados à realidade do povo Huni Kuin/Foto: Assessoria

A programação incluiu oficinas, palestras e atividades práticas, cujos conteúdos foram adaptados à realidade do povo Huni Kuin, respeitando seus saberes tradicionais e sua língua. De acordo com o presidente do MDB no Acre, Vágner Sales, a iniciativa representa a construção de uma ponte entre o conhecimento técnico e o saber ancestral, promovendo o diálogo intercultural.

A comunidade recebeu a ação com entusiasmo, destacando seu impacto positivo especialmente para a juventude. “É muito bom ver que estão olhando para nós, trazendo cursos e falando de direitos. A gente quer aprender, mas respeitando nossa cultura”, afirmou um dos jovens participantes.

Segundo a coordenação da FUG no Acre, a iniciativa na Aldeia do Caucho é a primeira de um plano de ação continuada. A fundação planeja estender atividades semelhantes para outras aldeias da região nos próximos meses, consolidando o projeto de capacitação voltado para os povos indígenas do estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost