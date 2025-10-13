Fundação Ulisses Guimarães promove cursos inéditos em aldeia Huni Kuin no Acre

Pela primeira vez, a Fundação Ulysses Guimarães (FUG) levou nesse último final de semana a capacitação diretamente à Aldeia do Caucho, em Tarauacá, marcando um momento histórico para a comunidade indígena da etnia Huni Kuin. A ação, realizada no último final de semana, focou na formação política, cidadania e liderança comunitária, com o objetivo de fortalecer a participação social e valorizar a cultura local.

A programação incluiu oficinas, palestras e atividades práticas, cujos conteúdos foram adaptados à realidade do povo Huni Kuin, respeitando seus saberes tradicionais e sua língua. De acordo com o presidente do MDB no Acre, Vágner Sales, a iniciativa representa a construção de uma ponte entre o conhecimento técnico e o saber ancestral, promovendo o diálogo intercultural.

A comunidade recebeu a ação com entusiasmo, destacando seu impacto positivo especialmente para a juventude. “É muito bom ver que estão olhando para nós, trazendo cursos e falando de direitos. A gente quer aprender, mas respeitando nossa cultura”, afirmou um dos jovens participantes.

Segundo a coordenação da FUG no Acre, a iniciativa na Aldeia do Caucho é a primeira de um plano de ação continuada. A fundação planeja estender atividades semelhantes para outras aldeias da região nos próximos meses, consolidando o projeto de capacitação voltado para os povos indígenas do estado.