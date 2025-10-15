Gabinete Cidadão realiza quase oito mil serviços em duas edições e recebe homenagem em sessão solene

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta quarta-feira (15), uma sessão solene em homenagem ao projeto “Gabinete Cidadão”, idealizado pelo vereador Leôncio Castro (PSDB). A solenidade teve como objetivo reconhecer o impacto social da iniciativa, que, em apenas duas edições, já realizou quase oito mil serviços gratuitos à população da capital acreana.

O projeto, que leva o lema “Dignidade para todos!”, tem se consolidado como uma das maiores ações sociais do município. Com uma rede de mais de 30 instituições parceiras, o “Gabinete Cidadão” reúne serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação e lazer, atendendo especialmente comunidades em situação de vulnerabilidade.

A segunda edição do projeto ocorreu no último sábado (11), na Unidade de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, na Cidade do Povo. O evento ofereceu mais de 100 tipos de serviços gratuitos, entre consultas médicas, exames preventivos, emissão de documentos, orientação jurídica e atividades recreativas.

Entre os atendimentos realizados nas duas edições, destacam-se consultas médicas e odontológicas, exames de mamografia, PCCU e eletrocardiograma, emissão de CPF e título de eleitor, além de orientações do Procon, Defensoria Pública e OAB/AC. Instituições como Santa Casa, Hospital do Amor, OCA, Semsa, CRAS, Casa Rosa Mulher e RBTrans estiveram entre as parceiras.

Durante a sessão solene, parlamentares e representantes das entidades envolvidas ressaltaram a importância da parceria entre o poder público e a sociedade civil. O evento contou com a presença de servidores, lideranças comunitárias e moradores beneficiados pelas ações.

Com resultados expressivos e ampla adesão popular, o projeto deve ter novas edições em 2026, expandindo o atendimento para outros bairros de Rio Branco.

“A gratidão de cada pessoa atendida é o que nos motiva a continuar. Este reconhecimento é de toda a equipe e de cada parceiro que acredita que dignidade se constrói com ação e empatia”, afirmou o vereador Leôncio Castro.