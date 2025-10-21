Gabinete Itinerante de Michelle Melo oferece atendimentos gratuitos em Vila Campinas

No último domingo (19), a comunidade de Vila Campinas recebeu mais uma edição do Gabinete Itinerante – Gente Cuidando de Gente, projeto da deputada estadual Dra. Michelle Melo que oferece serviços gratuitos de saúde, assistência social e cidadania, aproximando o mandato da população e reforçando seu compromisso com o bem-estar coletivo.

O evento foi realizado na Quadra Poliesportiva ao lado da Subprefeitura de Vila Campinas e reuniu famílias inteiras num ambiente de alegria e solidariedade, com uma programação especial dedicada às crianças, em celebração ao Mês das Crianças.

Durante toda a manhã, os moradores contaram com atendimentos médicos gratuitos, incluindo clínico geral, ortopedista, pediatra, dentista e psicóloga. Além disso, houve assessoria jurídica, corte de cabelo, recreação infantil, apresentações culturais, lanches, distribuição de brinquedos e até sorteios de brindes e pix, tudo pensado para atender e acolher a comunidade com carinho.

Ao todo, mais de 200 pessoas foram atendidas nos diversos serviços oferecidos, e mais de 300 crianças receberam brinquedos, tornando o dia ainda mais especial para as famílias da região.

Mesmo sem poder estar presente, devido ao falecimento de seu tio, Carlos Santiago de Melo, ocorrido no sábado (18), a deputada fez questão de manter a realização da ação. A decisão, segundo sua equipe, foi tomada em respeito à comunidade e ao compromisso que o gabinete itinerante representa para as famílias que aguardavam pelos atendimentos.

“O Gabinete Itinerante é uma das maiores expressões do nosso compromisso com as pessoas. Mesmo em um momento difícil, entendemos que o cuidado e o respeito à população precisam prevalecer. Cuidar das pessoas é o que move o nosso mandato”, destacou a deputada em nota.

Representantes da equipe da parlamentar acompanharam todo o evento, garantindo que a programação ocorresse conforme o planejado e que cada morador fosse atendido com atenção e respeito.

Mais uma vez, o Gabinete Itinerante – Gente Cuidando de Gente reafirma o compromisso da deputada Dra. Michelle Melo em levar solidariedade, cidadania e esperança às comunidades, especialmente àquelas que mais precisam.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo