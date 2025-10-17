Galinha “ousada” invade pista, atrapalha manobra e derruba ciclista durante o grau

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento inusitado envolvendo um ciclista e uma galinha. Nas imagens, o rapaz aparece empinando a bicicleta com apenas uma perna quando o animal cruza repentinamente a pista, provocando o desequilíbrio e a queda.
O impacto faz o ciclista cair no chão de forma brusca, e ele permanece imóvel por alguns segundos. Não há informações sobre onde ou quando o vídeo foi gravado, nem sobre o estado de saúde do rapaz após o acidente.
A cena rapidamente viralizou e gerou milhares de reações entre os internautas, que se dividiram entre o espanto e o humor com a situação. Também não há confirmação se o vídeo é real ou gerado por inteligência artificial.
Veja o vídeo: