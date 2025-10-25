Gladson afasta equipe médica que verificou óbito de bebê na maternidade de Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Camelí, anunciou neste sábado (25) o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito de um recém-nascido na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. A decisão foi tomada após o bebê, inicialmente declarado morto, apresentar sinais vitais cerca de 12 horas depois do parto.

“Como governador, cidadão e pai, determinei ao secretário de Saúde, o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e instalação de uma investigação minuciosa dos fatos”, disse em nota.

Em nota oficial, o governador afirmou que determinou também a instalação de uma investigação minuciosa para apurar os fatos. “Os pais e a população não ficarão sem resposta. Aos pais e familiares, minha solidariedade e a garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, disse Gladson Camelí.

Segundo relatos da família, uma funerária particular chegou a retirar o corpo da maternidade e levá-lo ao Cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate. Durante o velório, uma parente pediu para abrir o caixão e percebeu que o bebê ainda estava vivo e chorando.

Os pais, naturais do município de Pauini (AM), haviam viajado a Rio Branco em busca de atendimento médico. O parto ocorreu na noite de sexta-feira (24), e a equipe médica declarou o bebê sem sinais vitais no momento do nascimento.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que instaurou uma apuração interna e garantiu que todas as medidas cabíveis serão tomadas com “total transparência e responsabilidade”.

No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários.

