Gladson confirma apoio a Mailza e diz que vai dialogar com Bocalom e Alan sobre 2026

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (15), o governador Gladson Cameli reafirmou seu apoio à vice-governadora Mailza Assis como pré-candidata ao Governo do Acre em 2026. O governador também declarou que pretende conversar com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e com o senador Alan Rick (Republicanos) para tentar construir uma aliança em torno da candidatura.

Gladson elogiou a trajetória política e o trabalho de Mailza, afirmando que ela tem legitimidade para disputar o Governo.

“Como é que eu vou tirar o direito dessa guerreira, mulher, que me representa muito bem, que está aí trabalhando em conjunto comigo no decorrer desses anos? Já veio do Senado Federal, deu continuidade a um trabalho que eu estava fazendo lá no Senado e agora veio ser minha vice-governadora. Como é que eu vou tirar o direito dela de disputar uma reeleição? Então tem coisas na vida da gente que não adianta a gente querer esticar a corda.”

O governador destacou que Mailza é a pré-candidata do grupo e que não trabalha com plano alternativo.

“A Mailza hoje é a nossa pré-candidata, sim. Vai assumir o governo eu saindo para o Senado, irá disputar a reeleição e eu não tenho dúvida de que ela será a candidata. Isso aí é uma coisa que eu não trabalho com plano B, a não ser que Deus não queira — e ela.”

Questionado sobre o cenário político da direita no Acre, Gladson reconheceu que o campo conservador deve ter mais de um candidato ao governo, mas defendeu a importância do diálogo.

“Aí tem coisas que eu tenho o meu limite. E aí, quando se fala de Bocalom, nós somos um grupo. Se você me perguntar hoje, sonhar não paga imposto, mas eu sou realista. A direita terá outros candidatos, a não ser que haja uma composição ampla, que haja realmente, de fato, sentimentos de renúncia. Do jeito que as coisas estão se conformando, eu acredito que a direita terá mais de um candidato ao governo, não tenho dúvida disso. O Bocalom faz parte do meu grupo político.”

Gladson afirmou que tem procurado aproximar as lideranças do grupo e manter o diálogo aberto com todos os aliados.

“Eu tenho procurado colocar todo mundo na mesa para que possamos ter esse amplo debate. O próprio senador Márcio Bittar já deu declarações de que eu estou conduzindo esse processo para que a gente possa sair de uma forma tranquila, unida, e ter êxito nas eleições de 2026.”

Ao ser questionado se pretende conversar pessoalmente com o prefeito Tião Bocalom para convencê-lo a apoiar Mailza, o governador disse que o diálogo é inevitável.

“Não há rompimento. O Bocalom é fundamental nesse processo. E é natural que ele queira colocar o nome dele à disposição, como o Nicolau colocou também. São situações que fogem do governador quando alguém se manifesta e tem o desejo de dar um salto na carreira política. É natural esse processo. O que eu estou querendo te dizer é que é natural que o Bocalom coloque o nome dele, mas nós estamos conversando. Eu estou conversando com todos. Nós não estamos de porta fechada para ninguém, inclusive para o senador Alan Rick. Vamos dialogar, vamos debater.”

Gladson reforçou que também pretende conversar com o senador Alan Rick e que está aberto a construir pontes dentro do campo político que representa.

“Eu converso com quem for necessário. Eu não tenho problema com ninguém, certo? E eu não gosto de tomar decisões monocráticas. Se eu faço parte de um grupo, tenho que ouvir esse grupo. Tenho que ouvir toda a nossa equipe de governo, todos os nossos apoiadores que estão almejando disputar cargos. Só que há um número: só tem uma vaga para governador, uma para vice, duas para o Senado, oito para deputados federais e vinte e quatro para deputados estaduais. Pronto.”

Por fim, o governador reafirmou que pretende sim conversar com Tião Bocalom para tentar convencê-lo a apoiar a candidatura de Mailza Assis.

“Deixa eu ser mais claro: pretendo, sim, como também respeito a posição dele de colocar o nome à disposição na disputa do Palácio Rio Branco. Mas vai chegar o momento em que alguém vai ter que ter o sentimento de renúncia. Eu vou fazer o quê?”, concluiu.

