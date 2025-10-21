Gladson publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta terça-feira; confira

O Governo do Acre divulgou nesta terça-feira (21) uma nova série de nomeações e exonerações no Diário Oficial do Estado. As mudanças atingem diferentes órgãos da administração pública, entre eles a Secretaria de Saúde (Sesacre), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Polícia Militar e outras secretarias estratégicas.

Entre as exonerações publicadas, estão as de Ronan Borges Cavalcante e Dyeson Ferreira Martins, que deixaram seus cargos a pedido. Ronan exercia a função de agente administrativo na Sesacre, enquanto Dyeson atuava como assistente de trânsito no Detran. Ambos foram exonerados por terem tomado posse em outros cargos considerados inacumuláveis.

Outra alteração foi a reversão da 1º Sargento PM Juliane Conceição da Silva e Silva, pertencente ao Quadro de Praças Militares Estaduais Combatentes (QPMEC) da Polícia Militar do Acre. A medida foi adotada após o fim do motivo que a mantinha à disposição da Casa Militar, permitindo seu retorno às funções de origem.

O governo também publicou a exoneração de Luís Henrique Carvalho da Costa do cargo em comissão de referência CAS-1, função que havia sido atribuída por meio do Decreto nº 8.974-P, de 7 de janeiro de 2025.

Na mesma edição do Diário Oficial, foram registradas novas nomeações para cargos de chefia, assistência e assessoramento. Maria Alanna da Silva Pessoa foi nomeada para exercer função de referência CAS-1 na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT). Já Raimundo Nonato de Oliveira assumirá cargo de referência CAS-5 na Secretaria da Fazenda (Sefaz), e Alison Chaves Carneiro foi designado para cargo de referência CAS-2 na Secretaria de Saúde (Sesacre).

VEJA NA ÍNTEGRA

nomeaçoes e exoneraceos